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Туреччина надаватиме спеціальну допомогу ЗСУ на суму в десятки мільярдів доларів

Туреччина надаватиме спеціальну допомогу ЗСУ на суму в десятки мільярдів доларів

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Туреччина буде надавати спеціальну допомогу Збройним силам України на суми в десятки мільйонів доларів. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Одесі, передає кореспондент УНН.

За словами міністра, він з колегою мав дуже добру розмову щодо безпеки в чорноморському регіоні.

"Є речі які за визначенням є чутливими і ми продовжимо їх обговорення і з нашими військовими, і з нашими спецслужбами. Я вважаю, мова має йти не тільки про обмін інформацією, спільні навчання, але і про реальні дії", - наголосив міністр.

Він зазначив, що про деякі речі свідомо сьогодні сказати не може.

"Але те, про що можу сказати - що наші турецькі друзі будуть надавати спеціальну допомогу нашим Збройним силам, і це буде серйозна допомога. У найближчі роки. Ми про це розмовляємо, мова йде про серйозні суми і напрямки, мова йде про десятки мільйонів доларів", - підкреслив міністр.

Раніше, Клімкін назвав стратегічний інтерес України і Туреччини

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