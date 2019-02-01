Туреччина надаватиме спеціальну допомогу ЗСУ на суму в десятки мільярдів доларів

За словами міністра, він з колегою мав дуже добру розмову щодо безпеки в чорноморському регіоні.

"Є речі які за визначенням є чутливими і ми продовжимо їх обговорення і з нашими військовими, і з нашими спецслужбами. Я вважаю, мова має йти не тільки про обмін інформацією, спільні навчання, але і про реальні дії", - наголосив міністр.

Він зазначив, що про деякі речі свідомо сьогодні сказати не може.

"Але те, про що можу сказати - що наші турецькі друзі будуть надавати спеціальну допомогу нашим Збройним силам, і це буде серйозна допомога. У найближчі роки. Ми про це розмовляємо, мова йде про серйозні суми і напрямки, мова йде про десятки мільйонів доларів", - підкреслив міністр.



Раніше, Клімкін назвав стратегічний інтерес України і Туреччини.