Турция будет предоставлять специальную помощь ВСУ на сумму в десятки миллиардов долларов
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Турция будет оказывать специальную помощь Вооруженным силам Украины на суммы в десятки миллионов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Одессе, передает корреспондент УНН.
По словам министра, он с коллегой имел очень хорошую беседу относительно безопасности в черноморском регионе.
"Есть вещи, которые по определению являются чувствительными и мы продолжим их обсуждение и с нашими военными, и с нашими спецслужбами. Я считаю, речь должна идти не только об обмене информацией, совместные учения, но и о реальных действиях", - подчеркнул министр.
Он отметил, что о некоторых вещах сознательно сегодня сказать не может.
"Но то, о чем могу сказать - что наши турецкие друзья будут оказывать специальную помощь нашим Вооруженным силам, и это будет серьезная помощь. В ближайшие годы. Мы об этом говорим, речь идет о серьезных суммах и направлениях, речь идет о десятках миллионов долларов", - подчеркнул министр.
Ранее, Климкин назвал стратегический интерес Украины и Турции.