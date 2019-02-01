Клімкін назвав стратегічний інтерес України і Туреччини

"Другий напрямок - і я знову не буду говорити про окремі збройні системи, окремі домовленості щодо спільної розробки, але я вважаю, що в принципі весь наш сектор БТС так само як і турецький продовжують рух до синергії, і це на сьогодні є стратегічним інтересом і стратегічною перевагою для обох з нас", - сказав він.

За словами Клімкіна, міністри також говорили про об'єднання з іншими країнами НАТО щодо забезпечення безпеки в чорноморському регіоні.



Як повідомляв УНН, Туреччина перевірила походження вугілля з судна з українцями, що зазнало аварії біля Самсона.