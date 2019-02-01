Туреччина перевірила походження вугілля з судна з українцями, що зазнало аварії біля Самсона

Так, Клімкін подякував турецьким друзям за порятунок українських моряків біля берегів Самсона.

"Зараз ми маємо офіційну відповідь від наших турецьких друзів, що на цьому судні не було вугілля з окупованих територій", - сказав Міністр.



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Нагадаємо, 7 січня біля берегів провінції Самсун у Туреччині затонуло вантажне судно з 11 українськими моряками на борту. В результаті катастрофи загинули четверо громадян України (тіла двох, станом на 11 січня, вдалося підняти з дна моря).

Загалом внаслідок інциденту загинули 6 з 13 членів екіпажу. 7 українських моряків врятували.

У МінТОТ України заявили, що вантажне судно могло везти вугілля з ОРДЛО. Міністерство закордонних справ повідомило, що Україна перевірятиме походження вугілля, яке було на судні.