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Туреччина перевірила походження вугілля з судна з українцями, що зазнало аварії біля Самсона

Туреччина перевірила походження вугілля з судна з українцями, що зазнало аварії біля Самсона

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Після перевірки судна, що зазнало аварії біля берегів турецького міста Самсон і на борту якого були українці, вугілля з окупованого Донбасу не було знайдено. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Одесі, передає кореспондент УНН.

Так, Клімкін подякував турецьким друзям за порятунок українських моряків біля берегів Самсона.

"Зараз ми маємо офіційну відповідь від наших турецьких друзів, що на цьому судні не було вугілля з окупованих територій", - сказав Міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна щорічно втрачає понад 400 млн доларів через вивезення вугілля з ОРДЛО

Нагадаємо, 7 січня біля берегів провінції Самсун у Туреччині затонуло вантажне судно з 11 українськими моряками на борту. В результаті катастрофи загинули четверо громадян України (тіла двох, станом на 11 січня, вдалося підняти з дна моря).

Загалом внаслідок інциденту загинули 6 з 13 членів екіпажу. 7 українських моряків врятували.

У МінТОТ України заявили, що вантажне судно могло везти вугілля з ОРДЛО. Міністерство закордонних справ повідомило, що Україна перевірятиме походження вугілля, яке було на судні.

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