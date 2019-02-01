Турция проверила происхождения угля с судна с украинцами, потерпевшего бедствие у Самсона
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 февраля. УНН. После проверки судна, терпящего бедствие у берегов турецкого города Самсон и на борту которого были украинцы, уголь из оккупированного Донбасса не было найдено. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Одессе, передает корреспондент УНН.
Так, Климкин поблагодарил турецких друзей за спасение украинских моряков у берегов Самсона.
"Сейчас мы имеем официальный ответ от наших турецких друзей, что на этом судне не было угля с оккупированных территорий", - сказал министр.
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Напомним, 7 января у берегов провинции Самсун в Турции затонуло грузовое судно с 11 украинскими моряками на борту. В результате катастрофы погибли четверо граждан Украины (тела двух, по состоянию на 11 января, удалось поднять со дна моря).
Всего в результате инцидента погибли 6 из 13 членов экипажа. 7 украинских моряков спасли.
В МинТОТ Украины заявили, что грузовое судно могло везти уголь с ОРДЛО. Министерство иностранных дел сообщило, что Украина будет проверять происхождение угля, которое было на судне.