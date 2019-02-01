Климкин назвал стратегический интерес Украины и Турции
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинский сектор БТС, так же как и турецкий, продолжают движение к синергии, и это на сегодня является стратегическим интересом и стратегическим преимуществом для обоих государств. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Одессе, передает корреспондент УНН.
"Второе направление - и я опять не буду говорить об отдельных вооруженных систем, отдельные договоренности по совместной разработке, но я считаю, что в принципе весь наш сектор БТС так же как и турецкий продолжают движение к синергии, и это на сегодня является стратегическим интересом и стратегическим преимуществом для обоих из нас", - сказал он.
По словам Климкина, министры также говорили об объединении с другими странами НАТО по обеспечению безопасности в черноморском регионе.
Как сообщал УНН, Турция проверила происхождения угля с судна с украинским, что потерпело крушение у Самсона.