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Эрдоган не считает ХАМАС террористами и отменил поездку в Израиль

Киев • УНН

 • 134977 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией и отменил поездку в Израиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган не считает ХАМАС террористами и отменил поездку в Израиль

Цитата

«ХАМАС – это не террористическая организация, а группа освободителей и моджахедов, которые борются за защиту своих земель и граждан», - заявил Эрдоган.

Эрдоган сообщил, что планировал поехать в Израиль, но отменил поездку.

«У нас нет проблем с государством Израиль, но мы никогда не одобряли зверства, совершенные Израилем, и его стиль действий как организации, а не государства, и не будем», - заявил Эрдоган

Президент Турции считает, что «почти половина погибших в результате атак Израиля на Сектор Газа, — дети».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган провел телефонный разговор с лидером ХАМАС: обсудили вывоз раненых из Газы в Турцию

Дополнение

24 октября Анадолу сообщало, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом россии владимиром путиным. Речь шла о войне в Израиле и гуманитарном кризисе в секторе Газа.

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