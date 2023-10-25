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The Guardian

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Ердоган не вважає ХАМАС терористами і скасував поїздку до Ізраїлю

Київ • УНН

 • 134977 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією і скасував поїздку до Ізраїлю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.

Ердоган не вважає ХАМАС терористами і скасував поїздку до Ізраїлю

Цитата

«ХАМАС – це не терористична організація, а група визволителів і моджахедів, які борються за захист своїх земель і громадян», - заявив Ердоган.

Ердоган повідомив, що планував поїхати до Ізраїлю, але скасував поїздку.

«У нас немає проблем із державою Ізраїль, але ми ніколи не схвалювали звірства, скоєні Ізраїлем, і його стиль дій як організації, а не держави, і не будемо», - заявив Ердоган

Президент Туреччини вважає, що «майже половина загиблих унаслідок атак Ізраїлю на Сектор Газа, — діти».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ердоган провів телефонну розмову з лідером ХАМАС: обговорили вивезення поранених із Гази до Туреччини

Доповнення

24 жовтня Анадолу повідомляло, що Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Йшлося про війну в Ізраїлі та гуманітарну кризу в секторі Газа.

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