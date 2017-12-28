Эрдоган назвал Асада "террористом"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента Сирии Башара Асада "террористом", с которым нельзя связывать мирное урегулирование в этой стране, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Асад, безусловно, террорист, осуществлявший государственный терроризм", - сказал Р.Эрдоган.
Он добавил, что не видит Б.Асада во главе послевоенной Сирии.
"Как мы можем рассматривать будущее с президентом Сирии, который убил почти миллион своих граждан?" - отметил Р.Эрдоган.
В ответ на это заявление МИД Сирии обвинило Р.Эрдогана в поддержке террористических групп. В министерстве заявили, что Турция должна прекратить вмешиваться в дела других государств.
Указано, что Турция поддерживает в Сирии умеренную оппозицию, тогда как Россия является близким союзником президента страны Башара Асада. Россия, Турция и Иран называют себя "странами-гарантами" перемирия в Сирии в рамках астанинского мирного процесса. Сближение позиций Анкары и Москвы по урегулированию в Сирии и по другим вопросам породило предположение, что для Турции устранение Б.Асада от власти больше не является приоритетным вопросом.
В конце января Россия планирует провести в Сочи Конгресс национального диалога Сирии, против которого уже выступила сирийская оппозиция.
Напомним, Россия начала формировать постоянную группировку в Сирии.