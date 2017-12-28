Ердоган назвав Асада "терористом"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав президента Сирії Башара Асада "терористом", з яким не можна пов'язувати мирне врегулювання в цій країні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Асад, безумовно, терорист, який здійснював державний тероризм", - сказав Р.Ердоган.
Він додав, що не бачить Б.Асада на чолі повоєнної Сирії.
"Як ми можемо розглядати майбутнє з президентом Сирії, який вбив майже мільйон своїх громадян?" - зазначив Р.Ердоган.
У відповідь на цю заяву МЗС Сирії звинуватило Р.Ердогана в підтримці терористичних груп. У міністерстві заявили, що Туреччина має припинити втручатися в справи інших держав.
Вказано, що Туреччина підтримує в Сирії помірковану опозицію, тоді як Росія є близьким союзником президента країни Башара Асада. Росія, Туреччина і Іран називають себе "країнами-гарантами" перемир'я в Сирії в рамках астанинського мирного процесу. Зближення позицій Анкари та Москви щодо врегулювання в Сирії та з інших питань породило припущення, що для Туреччини усунення Б.Асада від влади більше не є пріоритетним питанням.
У кінці січня Росія планує провести в Сочі Конгрес національного діалогу Сирії, проти якого вже виступила сирійська опозиція.
Нагадаємо, Росія почала формувати постійне угрупування в Сирії.