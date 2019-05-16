Епифаний рассказал о главных разногласиях с Филаретом

"После избрания я много говорил о необходимости реформирования и ухода от старых советских традиций, но это не было воспринято им как нормальное явление. Только было желание вернуть старую систему управления", - сообщил он.

Он добавил, что возвращаться к старой системе ПЦУ не имеет права, так как это будет нарушение Устава и Томоса, в котором четко прописаны нормы управления церковью.

"Было стремление не меняться и все держать только в подчинении воли одного человека. А у меня другое видение - мы должны руководствоваться не страхом перед наказанием, а среди нас должны царить любовь и взаимоуважение", - добавил Епифаний.

Как сообщал УНН, Епифаний заявил, что ультиматумы Филарета унижают его как предстоятеля.