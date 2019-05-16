Епіфаній розповів про головні розбіжності у поглядах з Філаретом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Почесний патріарх Філарет не сприймав впровадження реформ для розвитку церкви та не бажав відходити від старої радянської системи управління церквою. Так в інтерв’ю BBC News Україна висловився предстоятель Православної церкви України Епіфаній, передає УНН.
"Після обрання я багато говорив про необхідність реформування і відходу від старих радянських традицій, але це не було сприйняте ним як нормальне явище. Тільки було бажання повернути стару систему управління", - повідомив він.
Він додав, що повертатись до старої системи ПЦУ не має права, бо це буде порушення Статуту та Томосу, в якому чітко прописані норми управління церквою.
"Було прагнення не змінюватись і все тримати тільки у підкоренні волі однієї особи. А в мене інше бачення — ми повинні керуватись не страхом перед покаранням, а серед нас повинна панувати любов і взаємоповага", - додав Епіфаній.
Як повідомляв УНН, Епіфаній заявив, що ультиматуми Філарета принижують його як предстоятеля.