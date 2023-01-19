Епифаний возглавил службу на Крещение в Киево-Печерской Лавре

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"В святыне украинского народа, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, на родном языке прославляем великое событие Богоявления, Крещения Господня", - указывают в ПЦУ.

"Праздник Богоявления, Крещение Господне, – один из крупнейших и древнейших праздников, установленных Святой Церковью. Радуемся, что по Божьей воле это торжественное богослужение мы совершаем в древней святыне украинского народа, в Киево-Печерской Лавре, которая начала наконец сбрасывать оковы духовной оккупации, в которые она была закована в течение последних нескольких веков. Слава Богу за все", - отметил глава ПЦУ, митрополит Епифаний в Facebook.

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7 января в Киево-Печерской Лавре состоялось первое богослужение под руководством главы ПЦУ, митрополита Епифания.