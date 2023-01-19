Епіфаній очолив службу на Водохреще у Києво-Печерській Лаврі

Цитата

"У святині українського народу, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, рідною мовою прославляємо велику подію Богоявлення, Хрещення Господнього", - вказують у ПЦУ.

"Свято Богоявлення, Хрещення Господнє, – одне з найбільших та найдавніших свят, встановлених Святою Церквою. Радіємо, що з Божої волі це урочисте богослужіння ми звершуємо у давній святині українського народу, у Києво-Печерській Лаврі, яка почала нарешті скидати кайдани духовної окупації, в які вона була закута протягом останніх кількох століть. Слава Богу за все", - зазначив очільник ПЦУ, митрополит Епіфаній у Facebook.

Доповнення

7 січня у Києво-Печерській Лаврі відбулося перше богослужіння під проводом очільника ПЦУ, митрополита Епіфанія.