Энергосистема Украины продолжает работу без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 241,03 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"27 марта на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.
В частности:
-
- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 99-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 96-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 13-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 489-е сутки среднего планового ремонта.
-
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 870 МВт, РАЭС - 2320 МВт, ЮУАЭС - 2 810 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
"За прошедшие сутки, 26 марта, станциями произведено 241,03 млн кВт-ч электроэнергии. Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 11,76 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, 25 марта атомными станциями выработано 241,06 млн кВт-ч электроэнергии.