Енергосистема України продовжує роботу без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 241,03 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"27 березня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - повідомили у НАЕК.
Зокрема:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 99-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 96-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 13-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 489-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 870 МВт, РАЕС – 2 320 МВт, ЮУАЕС – 2 810 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
"Минулої доби, 26 березня, станціями вироблено 241,03 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 11,76 млн кВт-г електроенергії", - вказали у компанії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.
Нагадаємо, 25 березня атомними станціями вироблено 241,06 млн кВт-г електроенергії.