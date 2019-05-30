Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. По состоянию на 30 мая в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".
"30 мая на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.
В частности:
-
- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 79-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 85-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 6-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 73-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 15-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 187-е сутки среднего планового ремонта.
-
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 800 МВт, РАЭС - 1 800 МВт, ЮУАЭС - 965 МВт, ХАЭС - 1 005 МВт.
"За прошедшие сутки, 29 мая, станциями выработано 183,41 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, украинские АЭС 28 мая выработали 182,76 млн кВт/ч электроэнергии.