Енергосистема України працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Станом на 30 травня у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЕК "Енергоатом".
"30 травня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 79-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Запорізької АЕС 85-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 6-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 73-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 15-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 187-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС - 3 800 МВт, РАЕС - 1 800 МВт, ЮУАЕС - 965 МВт, ХАЕС - 1 005 МВт.
"Минулої доби, 29 травня, станціями вироблено 183,41 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, українські АЕС 28 травня виробили 182,76 млн кВт/г електроенергії.