Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109988 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114129 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116796 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117419 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147022 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116031 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140711 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145043 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130415 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

Киев  •  УНН

 • 13577 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. По состоянию на 7 марта в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"На энергоблоке № 3 Запорожской АЭС 11-е сутки текущего ремонта. На энергоблоке № 2 Ровенской АЭС 2-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 103-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 6 марта, станциями произведено 269,47 млн кВт-ч электроэнергии.

В "Энергоатоме" добавили, что из-за балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 1,27 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, сегодня, 7 марта, энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 100 суток.

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