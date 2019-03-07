Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. По состоянию на 7 марта в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 3 Запорожской АЭС 11-е сутки текущего ремонта. На энергоблоке № 2 Ровенской АЭС 2-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 103-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки, 6 марта, станциями произведено 269,47 млн кВт-ч электроэнергии.
В "Энергоатоме" добавили, что из-за балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 1,27 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, сегодня, 7 марта, энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 100 суток.