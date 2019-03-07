Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Станом на 7 березня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 3 Запорізької АЕС 11-а доба поточного ремонту. На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 2-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 103-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Минулої доби, 6 березня, станціями вироблено 269,47 млн кВт-г електроенергії.
В “Енергоатомі” додали, що через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 1,27 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключено від мережі для проведення планового середнього ремонту тривалістю 100 діб.