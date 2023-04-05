Энергосистема работает без ограничений потребителей - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Энергосистема Украины сегодня, 5 апреля, работает без ограничений потребителей с резервом мощности, сообщает Министерство энергетики в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.
За последние сутки восстановлено электроснабжение 19 тыс. абонентов в Донецкой области, 2 тыс. абонентов в Днепропетровской и Харьковской областях, добавили в министерстве.
Напомним
В Киевской области локальные отключения света из-за непогоды.