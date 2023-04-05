Энергосистема работает без ограничений потребителей - Минэнерго

Детали

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

За последние сутки восстановлено электроснабжение 19 тыс. абонентов в Донецкой области, 2 тыс. абонентов в Днепропетровской и Харьковской областях, добавили в министерстве.

Напомним

В Киевской области локальные отключения света из-за непогоды.