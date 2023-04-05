На Київщині локальні відключення світла через негоду

Цитата

"У зв’язку з погодними умовами відбулося аварійне відключення декількох ТП у селі Княжичі та місті Бровари. Внаслідок цього частина вулиць даних населених пунктів знеструмлена", - повідомив Сапожко.

Бригади електриків, з його слів, працюють.

Доповнення

В Укренерго стверджують, що найближчі шість місяців в Україні буде достатньо електроенергії для покриття потреб.