На Київщині локальні відключення світла через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Броварах та Броварському районі Київської області знеструмлення через аварійне відключення у зв'язку з негодою, повідомив мер міста Ігор Сапожко у Telegram, пише УНН.
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"У зв’язку з погодними умовами відбулося аварійне відключення декількох ТП у селі Княжичі та місті Бровари. Внаслідок цього частина вулиць даних населених пунктів знеструмлена", - повідомив Сапожко.
Бригади електриків, з його слів, працюють.
Доповнення
В Укренерго стверджують, що найближчі шість місяців в Україні буде достатньо електроенергії для покриття потреб.