В Киевской области локальные отключения света из-за непогоды

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Броварах и районе обесточивания из-за аварийного отключения в связи с непогодой, сообщил мэр города Игорь Сапожко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В связи с погодными условиями произошло аварийное отключение нескольких ТП в селе Княжичи и городе Бровары. Вследствие этого часть улиц данных населенных пунктов обесточена", - сообщил Сапожко.

Бригады электриков, по его словам, работают.

Дополнение

В Укрэнерго утверждают, что ближайшие шесть месяцев в Украине будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей.

Украинские Национальные Новости

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