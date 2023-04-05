В Киевской области локальные отключения света из-за непогоды

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"В связи с погодными условиями произошло аварийное отключение нескольких ТП в селе Княжичи и городе Бровары. Вследствие этого часть улиц данных населенных пунктов обесточена", - сообщил Сапожко.

Бригады электриков, по его словам, работают.

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В Укрэнерго утверждают, что ближайшие шесть месяцев в Украине будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей.