В Киевской области локальные отключения света из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Броварах и районе обесточивания из-за аварийного отключения в связи с непогодой, сообщил мэр города Игорь Сапожко в Telegram, пишет УНН.
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"В связи с погодными условиями произошло аварийное отключение нескольких ТП в селе Княжичи и городе Бровары. Вследствие этого часть улиц данных населенных пунктов обесточена", - сообщил Сапожко.
Бригады электриков, по его словам, работают.
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В Укрэнерго утверждают, что ближайшие шесть месяцев в Украине будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей.