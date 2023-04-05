Енергосистема працює без обмежень споживачів - Міненерго

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За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання 19 тис. абонентів у Донецькій області, 2 тис. абонентів у Дніпропетровській та Харківській областях, додали у міністерстві.

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На Київщині локальні відключення світла через негоду.