Енергосистема працює без обмежень споживачів - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Енергосистема України сьогодні, 5 квітня, працює без обмежень споживачів із резервом потужності, повідомляє Міністерство енергетики у Telegram, пише УНН.
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За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.
Протягом останньої доби відновлено електропостачання 19 тис. абонентів у Донецькій області, 2 тис. абонентів у Дніпропетровській та Харківській областях, додали у міністерстві.
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На Київщині локальні відключення світла через негоду.