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Енергосистема працює без обмежень споживачів - Міненерго

Енергосистема працює без обмежень споживачів - Міненерго

Київ • УНН

 • 814781 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Енергосистема України сьогодні, 5 квітня, працює без обмежень споживачів із резервом потужності, повідомляє Міністерство енергетики у Telegram, пише УНН.

Деталі

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання 19 тис. абонентів у Донецькій області, 2 тис. абонентів у Дніпропетровській та Харківській областях, додали у міністерстві.

Нагадаємо

На Київщині локальні відключення світла через негоду.

Українські Національні Новини

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