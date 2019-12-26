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Энергоэффективными наборами пользуются 30 тысяч украинских семей

Энергоэффективными наборами пользуются 30 тысяч украинских семей

Киев  •  УНН

 • 7968 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Энергоэффективные наборы для уменьшения затрат на электроэнергию до 50% уже используют более 30 тысяч украинских семей в Киеве и областях: Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Львовской, передает УНН.

В основу энергоэффективных наборов Розумний Watt от YASNO входят: двузонный счетчик электроэнергии с услугой быстрой установки "под ключ". Такой счетчик позволяет платить в 2 раза меньше за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00. Также в набор входит розетка с таймером или функцией управления по Wi-Fi. А включенные в набор LED-лампы потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания. Дополнительно в наборах можно заказать умное освещение – LED-лампы, цветом и яркостью которых можно управлять смартфона, качественные LED-ленты для декоративной подсветки, а также автономные ночные светильники, которые можно не подзаряжать до 90 дней.

"По статистике больше всего заказов таких наборов приходится на зимние месяцы. В это время люди потребляют в полтора-два раза больше электроэнергии, чем в другие периоды. Например, некоторые включают электрообогреватели, дольше пользуются электроосвещением из-за короткого светового дня. Наборы помогают уменьшить платежки за электроэнергию и повысить комфорт. Для этого достаточно немного изменить свои привычки: часть электробытовых дел перенести на вечернее или утреннее время между 23:00 и 7:00, когда тариф на электроэнергию вдвое меньше обычного", - рассказал директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

"Популярность двузонных счетчиков электросчетчиков растет по мере появления у населения более мощных электроприборов – обогревателей, полов с подогревом, климатических систем, домашних кинотеатров, а также устройств с аккумуляторами (смартфоны, планшеты, ноутбуки, пауэрбанки). Также этому способствует развитие электротранспорта. Например, при двузонном тарифе зарядить электромобиль ночью на 200 км пробега можно за 25 гривен. Для владельцев мелкого электротранспорта – скутеров, самокатов, гироскутеров, электровелов – использовать "ночной тариф" также выгодно. Если у вас дома есть робот-пылесос, то не обязательно делать уборку ночью. Робот может зарядиться в вечернее время, и использовать накопленную "дешевую" энергию уже днем. Жители частных домов могут накапливать "ночные" киловатт-часы с помощью домашних систем хранения энергии", - поделился директор по развитию YASNO Александр Онищенко.

Максимальную выгоду от использования "ночного тарифа" могут получить жители домов, которые полностью перешли на электроотопление. Для них тариф на объем электроэнергии, потребленный днем до 3000 кВт∙ч в месяц будет составлять 0,9 грн/кВт∙ч, а с 23:00 до 7:00 часов– 45 коп./кВт∙ч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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