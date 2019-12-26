Енергоефективними наборами користуються 30 тисяч українських сімей

В основу енергоефективних наборів Розумний Watt від YASNO входять: двозонний лічильник електроенергії з послугою швидкої установки "під ключ". Такий лічильник дозволяє платити в 2 рази менше за електроенергію, спожиту з 23:00 до 07:00. Також в набір входить розетка з таймером або функцією управління по Wi-Fi. А включені в набір LED-лампи споживають до 10 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання. Додатково в наборах можна замовити розумне освітлення - LED-лампи, кольором і яскравістю яких можна управляти смартфоном, якісні LED-стрічки для декоративного підсвічування, а також автономні нічні світильники, які можна не заряджати до 90 днів.

"За статистикою найбільше замовлень таких наборів припадає на зимові місяці. У цей час люди споживають в півтора-два рази більше електроенергії, ніж в інші періоди. Наприклад, деякі включають електрообігрівачі, довше користуються електроосвітленням через короткий світловий день. Набори допомагають зменшити платіжки за електроенергію і підвищити комфорт. Для цього досить трохи змінити свої звички: частину електропобутових справ перенести на вечірній чи ранковий час між 23:00 і 7:00, коли тариф на електроенергію вдвічі менше звичайного", - розповів директор з продажу та обслуговування клієнтів YASNO Євген Бушма.

"Популярність двозонних лічильників електролічильників зростає в міру появи у населення більш потужних електроприладів - обігрівачів, підлог з підігрівом, кліматичних систем, домашніх кінотеатрів, а також пристроїв з акумуляторами (смартфони, планшети, ноутбуки, пауербанки). Також цьому сприяє розвиток електротранспорту. Наприклад, при двозонному тарифі зарядити електромобіль вночі на 200 км пробігу можна за 25 гривень. Для власників дрібного електротранспорту - скутерів, самокатів, гіроскутеров, електровелов - використовувати "нічний тариф" також вигідно. Якщо у вас вдома є робот-пилосос, то не обов'язково робити прибирання вночі. Робот може зарядитися у вечірній час, і використовувати накопичену "дешеву" енергію вже вдень. Жителі приватних будинків можуть накопичувати "нічні" кіловат-години за допомогою домашніх систем зберігання енергії", - поділився директор з розвитку YASNO Олександр Онищенко.

Максимальну вигоду від використання "нічного тарифу" можуть отримати жителі будинків, які повністю перейшли на електроопалення. Для них тариф на обсяг електроенергії, спожитий вдень до 3000 кВт∙год на місяць становитиме 0,9 грн/кВт∙год, а з 23:00 до 7:00 годин - 45 коп./КВт∙год.