"Энергоатом" сэкономил более 170 тыс. грн на топливном тендере
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В марте текущего года Государственное предприятие "Национальная Атомная Энергогенерирующая компания Энергоатом" провела тендер на закупку 110 933 кг светлых нефтепродуктов для Запорожской атомной электростанции, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".
Так, ожидаемая стоимость указанной закупки составила 3 198 954,39 грн.
Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 14 марта.
Наименьшее ценовое предложение предложило Общество с ограниченной ответственностью "Вог Аэро Джет" - 3 028 470 грн.
Таким образом, экономия государственных средств "Энергоатомом" по сравнению с ожидаемой стоимостью тендера составила более 170 тысяч грн.
Напомним, как сообщал УНН, WOG победил в тендере "УЗ" и сэкономит государству более 2 млн гривен.