"Энергоатом" сэкономил более 170 тыс. грн на топливном тендере

Так, ожидаемая стоимость указанной закупки составила 3 198 954,39 грн.

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 14 марта.

Наименьшее ценовое предложение предложило Общество с ограниченной ответственностью "Вог Аэро Джет" - 3 028 470 грн.

Таким образом, экономия государственных средств "Энергоатомом" по сравнению с ожидаемой стоимостью тендера составила более 170 тысяч грн.

Напомним, как сообщал УНН, WOG победил в тендере "УЗ" и сэкономит государству более 2 млн гривен.