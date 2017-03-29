"Енергоатом" заощадив більше 170 тис. грн на паливному тендері

Так, очікувана вартість вказаної закупівлі становила 3 198 954,39 грн.

Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 14 березня.

Найменшу цінову пропозицію запропонувало Товариство з обмеженою відповідальністю "Вог Аеро Джет" - 3 028 470 грн.

Таким чином, економія державних коштів "Енергоатомом" порівняно з очікуваною вартістю тендера становила більше 170 тисяч грн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG отримав перемогу у тендері "УЗ" та зекономить державі більше 2 млн гривень.