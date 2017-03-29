"Енергоатом" заощадив більше 170 тис. грн на паливному тендері
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У березні поточного року Державне підприємство "Національна Атомна Енергогенеруюча компанія Енергоатом" провела тендер на закупівлю 110933 кг світлих нафтопродуктів для Запорізької атомної електростанції, передає УНН з посиланням на дані системи публічних закупівель “ProZorro”.
Так, очікувана вартість вказаної закупівлі становила 3 198 954,39 грн.
Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 14 березня.
Найменшу цінову пропозицію запропонувало Товариство з обмеженою відповідальністю "Вог Аеро Джет" - 3 028 470 грн.
Таким чином, економія державних коштів "Енергоатомом" порівняно з очікуваною вартістю тендера становила більше 170 тисяч грн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG отримав перемогу у тендері "УЗ" та зекономить державі більше 2 млн гривень.