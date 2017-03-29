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"Енергоатом" заощадив більше 170 тис. грн на паливному тендері

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У березні поточного року Державне підприємство "Національна Атомна Енергогенеруюча компанія Енергоатом" провела тендер на закупівлю 110933 кг світлих нафтопродуктів для Запорізької атомної електростанції, передає УНН з посиланням на дані системи публічних закупівель “ProZorro”.

Так, очікувана вартість вказаної закупівлі становила 3 198 954,39 грн.

Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 14 березня.

Найменшу цінову пропозицію запропонувало Товариство з обмеженою відповідальністю "Вог Аеро Джет" - 3 028 470 грн.

Таким чином, економія державних коштів "Енергоатомом" порівняно з очікуваною вартістю тендера становила більше 170 тисяч грн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG отримав перемогу у тендері "УЗ" та зекономить державі більше 2 млн гривень.

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