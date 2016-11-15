"Энергоатом" в следующем году планирует начать экспорт электроэнергии в Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. "Энергоатом" серьезно готовится к экспорту электроэнергии в Беларусь. Пока эта подготовка проходит на основе подписанного рамочного соглашения. Экспорт возможен тогда, когда образуется избыток отечественной электроэнергии. Также для этого нужно снизить цену электроэнергии на экспорт. Об этом журналистам сообщил глава компании "Энергоатом" Юрий Недашковский, передает УНН.
"Мы серьезно готовимся к экспорту, когда будет избыток мощностей. Пока подписан рамочный договор, он завизирован с белорусской стороны и завизирован с нашей стороны. Я поставил подпись, но также там должны быть подписи представителей "Укрэнерго" (оператор объединенной энергосистемы - ред.) и "Энергорынка" (оптовый покупатель электроэнергии - ред.)... есть круг других участников", - сказал он.
По словам Ю.Недашковского, для начала экспорта необходимо, чтобы Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила цену электроэнергии, отпускаемой на экспорт, убрав из ее структуры дотационные сертификаты (сумма для покрытия тарифов населению).
Как известно Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь в 2015 году.
При этом, ежегодные потребности уранового концентрата для украинских АЭС составляют 2400 тонн. Самостоятельно мы добываем не более 1000 тонн.
Теоретически, отечественные АЭС могут покрыть более 70% энергопотребности страны.
Также напомним, по словам Г.Копчинского, собственный уран удешевит расходы Украины на обеспечение работы АЭС.
А наращивание объемов производства уранового концентрата позволит Украине экономить значительные средства.