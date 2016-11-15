"Енергоатом" наступного року планує почати експорт електроенергії в Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. “Енергоатом” серйозно готується до експорту електроенергії в Білорусь. Поки що ця підготовка відбувається на основі підписаної рамкової угоди. Експорт можливий тоді, коли утвориться надлишок вітчизняної електроенергії. Також для цього потрібно знизити ціну електроенергії на експорт. Про це журналістам повідомив глава компанії “Енергоатом” Юрій Недашковський, передає УНН.
“Ми серйозно готуємося до експорту, коли буде надлишок потужностей. Поки підписано рамковий договір, він завізований з білоруської сторони і завізований з нашого боку. Я поставив підпис, але також там повинні бути підписи представників "Укренерго" (оператор об’єднаної енергосистеми — ред.) і "Енергоринку" (оптовий покупець електроенергії — ред.)... є коло інших учасників”, — сказав він.
За його словами Ю.Недашковського, для початку експорту необхідно, щоб Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила ціну електроенергії, яка відпускається на експорт, прибравши з її структури дотаційні сертифікати (сума для покриття тарифів населенню).
Як відомо Україна припинила експорт електроенергії в Білорусь у 2015 році.
При цьому, щорічні потреби уранового концентрату для українських АЕС становлять 2400 тонн. Самостійно ми добуваємо не більше 1000 тон.
Теоретично, вітчизняні АЕС можуть покрити більше 70% енергопотреби країни.
Також нагадаємо, за словами Г.Копчинського, власний уран здешевить витрати України на забезпечення роботи АЕС.
А нарощування об’ємів виробництва уранового концентрату дозволить Україні економити значні кошти.