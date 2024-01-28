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Энергетики восстанавливают свет, продолжается эвакуация людей: в Херсонской ОГА рассказали о ситуации в области

Энергетики восстанавливают свет, продолжается эвакуация людей: в Херсонской ОГА рассказали о ситуации в области

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 13:18  •  17626 просмотра

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Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Херсонской области, а коммунальщики восстанавливают поврежденные обстрелами дома. Тем временем продолжается эвакуация людей с деоккупированных территорий.

На Херсонщине для восстановления света работает 7 бригад, коммунальщики проводят первоочередные ремонтные работы в изуродованных обстрелами домах, продолжается эвакуация с деоккупированных территорий области. В Херсонской ОГА рассказали о ситуации в регионе, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Херсонской ОГА, для восстановления света в регионе сейчас работает 7 бригад - это 19 рабочих и 7 единиц техники. За прошедшие сутки энергетики выполняли аварийно-восстановительные работы на линиях, питающих Высокополье, Большую Александровку, Нововоронцовку и Херсон.

Тридцати рабочим коммунальной аварийно-спасательной службы и ГСЧС удалось провести первоочередные ремонтные работы в 17 жилых домах по восстановлению истерзанных российскими ударами зданий. В этих домах закрыли 77 окон OSB-листами.

Также с момента деоккупации Херсонщины саперы обследовали 185 413,4 гектар территорий, из них 159 442,7 гектаров - земли сельскохозяйственного назначения. На этих территориях обнаружено и обезврежено более 141 тыс. взрывоопасных предметов.

Кроме того, с деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 40 жителей, из них - 3 ребенка и 1 маломобильное лицо.

Продолжается выдача гуманитарной помощи жителям Херсонщины. Вчера жители освобожденных территорий от международных общественных организаций, благотворителей и волонтеров получили 222 продуктовых набора, 3340 буханок хлеба, 250 порций горячих обедов. Также людям передали 8 гигиенических наборов, 21 модульный дом и 52,5 м3 дров,

- добавляют в ОВА.

Напомним

За сутки военные 102 раза обстреляли Херсонщину. Один человек погиб, двое ранены.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Енергетики відновлюють світло, триває евакуація людей: в Херсонській ОВА розповіли про ситуацію в області
Power engineers restore electricity, evacuation continues: Kherson Regional Military Administration reports on the situation in the region
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