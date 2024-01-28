Енергетики відновлюють світло, триває евакуація людей: в Херсонській ОВА розповіли про ситуацію в області
Київ • УНН
Енергетики працюють над відновленням електропостачання в Херсонській області, а комунальники відновлюють пошкоджені обстрілами будинки. Тим часом триває евакуація людей з деокупованих територій.
На Херсонщині для відновлення світла працює 7 бригад, комунальники проводять першочергові ремонтні роботи понівечених обстрілами будинках, триває евакуація з деокупованих територій області. В Херсонській ОВА розповіли про ситуацію в регіоні, передає УНН.
Деталі
Як повідомили в Херсонській ОВА, для відновлення світла в регіоні наразі працює 7 бригад - це 19 робітників та 7 одиниць техніки. Минулої доби енергетики виконували аварійно-відновлювальні роботи на лініях, що живлять Високопілля, Велику Олександрівку, Нововоронцовку та Херсон.
Тридцяти робітникам комунальної аварійно-рятувальної служби та ДСНС вдалося провести першочергові ремонтні роботи у 17 житлових будинках з відновлення понівечених російськими ударами будівель. У цих будинках закрили 77 вікон OSB-листами.
Також з моменту деокупації Херсонщини сапери обстежили 185 413,4 гектар територій, з них 159 442,7 гектарів – землі сільськогосподарського призначення. На цих територіях виявлено та знешкоджено понад 141 тис. вибухонебезпечних предметів.
Крім того, з деокупованих територій Херсонщини евакуювали 40 жителів, з них - 3 дитини та 1 маломобільна особа.
Триває видача гуманітарної допомоги жителям Херсонщини. Учора мешканці звільнених територій від міжнародних громадських організацій, благодійників та волонтерів отримали 222 продуктових набори, 3340 буханок хліба, 250 порцій гарячих обідів. Також людям передали 8 гігієнічних наборів, 21 модульний будинок та 52,5 м3 дров,
Нагадаємо
Упродовж доби військові 102 рази обстріляли Херсонщину. Одна людина загинула, двоє поранені.