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Эммануэль Макрон поздравил украинцев с кандидатством на украинском

Эммануэль Макрон поздравил украинцев с кандидатством на украинском

Киев • УНН

 • 197881 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон сделал сообщение в Twitter на украинском языке, чем поздравил украинцев с кандидатством страны к вступлению в ЕС. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"На прошлой неделе в Киеве мы взяли на себя обязательство: делать все, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Сделано. В этот вечер мы открываем новый этап для Украины, для Молдовы, для Европы. Это историческое мгновение" , – говорится в сообщении.

Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов'язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2022

"Украина – это Европа", добавил к их словам лидер латвийской дипломатии Эдгарс Ринкевичс.

Україна – це Європа

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