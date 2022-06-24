Эммануэль Макрон поздравил украинцев с кандидатством на украинском
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон сделал сообщение в Twitter на украинском языке, чем поздравил украинцев с кандидатством страны к вступлению в ЕС. Об этом сообщает УНН.
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"На прошлой неделе в Киеве мы взяли на себя обязательство: делать все, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Сделано. В этот вечер мы открываем новый этап для Украины, для Молдовы, для Европы. Это историческое мгновение" , – говорится в сообщении.
Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов'язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2022
"Украина – это Европа", добавил к их словам лидер латвийской дипломатии Эдгарс Ринкевичс.
Україна – це Європа