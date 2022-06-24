Еммануель Макрон привітав українців з кандидатством українською
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон зробив допис у Twitter українською мовою, чим і привітав українців з кандидатством країни до вступу в ЄС. Про це повідомляє УНН.
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"Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов'язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить", - йдеться в дописі.
Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов'язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2022
"Україна – це Європа", додав до їхніх слів лідер латвійської дипломатії Едгарс Рінкевичс.
Україна – це Європа