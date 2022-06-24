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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Еммануель Макрон привітав українців з кандидатством українською

Еммануель Макрон привітав українців з кандидатством українською

Київ • УНН

 • 197884 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон зробив допис у Twitter українською мовою, чим і привітав українців з кандидатством країни до вступу в ЄС. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов'язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить", - йдеться в дописі.

Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов'язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2022

"Україна – це Європа", додав до їхніх слів лідер латвійської дипломатії Едгарс Рінкевичс.

Україна – це Європа

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