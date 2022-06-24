Еммануель Макрон привітав українців з кандидатством українською

Цитата

"Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов'язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить", - йдеться в дописі.

Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов'язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить.

"Україна – це Європа", додав до їхніх слів лідер латвійської дипломатії Едгарс Рінкевичс.

Україна – це Європа