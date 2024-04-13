Электроснабжение до сих пор ограничивают в Харьковской области и в Кривом Роге, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

Действуют ограничения потребления электроэнергии в Харьковской области и в Кривом Роге Днепропетровской области. За прошедшие сутки ограничивалось производство из возобновляемых источников энергии, излишки электроэнергии передавались в Польшу. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

В течение прошлого дня из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области.

Сегодня ограничения применяются на Харьковщине и для промышленности в Кривом Роге - сообщили в Минэнерго.

В Харькове, как отмечается, действуют почасовые сетевые ограничения. В Харьковской области области остаются обесточенными 21,2 тысячи домохозяйств в 61 населенном пункте.

В Днепропетровской области в Кривом Роге действуют сетевые ограничения для промышленности.

Из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ суммарной величиной 8677 МВт-ч. Излишки электроэнергии также в течение нескольких часов передавались в Польшу, отметили в Минэнерго.

Энергосистема Украины, как указано, работает стабильно и сбалансировано. На текущие сутки прогнозируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,48 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в министерстве.