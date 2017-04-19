Электроснабжение в Авдеевке восстановлено - ВЦА

“Это на улице Тургенева в Авдеевке. Там электроснабжение восстановлено. Бригада там работает с самой опорой, она стоит в неудобном месте, ее возможно перенесут, но электроснабжение восстановлено”, — отметил он.

Кроме того, заместитель председателя Донецкой ВЦА отметил, что в результате последних обстрелов Авдеевки никакой угрозы для коксохима и Донецкой фильтровальной станции не было.

Как сообщал УНН, 18 апреля в Авдеевке энергетики совместно с военнослужащими и оперативными службами города вышли на аварийно-восстановительные работы после обстрелов.

Ранее, 17 апреля, боевики вновь обстреляли жилые кварталы Авдеевки, в результате чего было остановлено электроснабжения по улице Тургенева.