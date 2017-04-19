Електропостачання в Авдіївці відновлено – ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Наразі електропостачання в Авдіївці по вулиці Тургенєва, яке було перервано через обстріли, відновлено. Про це у коментарі УНН повідомив радник голови Донецької ВЦА Олесь Пограничний.
“Це на вулиці Тургенєва в Авдіївці. Там електропостачання відновлено. Бригада там працює з самою опорою, вона стоїть у незручному місці, її можливо перенесуть, але електропостачання відновлено”, — зазначив він.
Крім того, заступник голови Донецької ВЦА наголосив, що внаслідок останніх обстрілів Авдіївки ніякої загрози для коксохіму та Донецької фільтрувальної станції не було.
Як повідомляв УНН, 18 квітня в Авдіївці енергетики спільно з військовослужбовцями та оперативними службами міста вийшли на аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів.
Раніше, 17 квітня, бойовики знову обстріляли житлові квартали Авдіївки, внаслідок чого було зупинено електропостачання по вулиці Тургенєва.