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Электроснабжение в Херсоне восстановлено - ОВА

Киев • УНН

 • 370539 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Херсоне восстановили электроснабжение после атаки рф. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Электроснабжение в Херсоне восстановлено - ОВА

Цитата

"Электроснабжение в Херсоне восстановлено. Однако возможны кратковременные обесточивания районов. Ведь наладочные работы продолжаются. Спасибо нашим несокрушимым энергетикам. Не перестаем восхищаться вашим профессионализмом и стойкостью", - написал Прокудин.

Добавим

Информацию о восстановлении электроснабжения также прокомментировал руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.

"После террористической атаки российских вражеских войск на инфраструктурный объект в Херсоне, совершенной около 10.00, уже восстановлено электроснабжение в Шуменском и микрорайоне ХБК, в центре города, на Жилпоселке и Острове! Работы продолжаются!" - добавил Мрочко.

Напомним

Около 10 часов оккупанты снова обстреляли Херсонщину из авиации - сбросили более 10 управляемых авиабомб.

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