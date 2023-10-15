Електропостачання у Херсоні відновлено - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У Херсоні відновили електропостачання після атаки рф. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"Електропостачання у Херсоні відновлено. Проте можливі короткочасні знеструмлення районів. Адже налагоджувальні роботи тривають. Дякую нашим незламним енергетикам. Не перестаємо захоплюватися вашим професіоналізмом і стійкістю", - написав Прокудін.
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Іфнормацію про відновлення електропостачання також прокоментував керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Після терористичної атаки російських ворожих військ на інфраструктурний об'єкт у Херсоні, скоєної близько 10.00, вже відновлено електропостачання у Шуменському та мікрорайоні ХБК, у центрі міста, на Житлоселищі та Острові! Роботи тривають!" - додав Мрочко.
Нагадаємо
Близько 10 години окупанти знову обстріляли Херсонщину з авіації - скинули понад 10 керованих авіабомб.