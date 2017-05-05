Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По состоянию на 7 утра 5 мая электроснабжения Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Водоснабжение населению осуществляется согласно графику из запасов воды в городском резервуаре. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7 часов утра 5 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Водоснабжение населения осуществляется по графику из запасов воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м. куб.", - говорится в сообщении.
4 мая сотрудники ДТЭК обследовали линии электропередач в пгт. Авдеевка - повреждений не обнаружено. Дальнейшее обследование высоковольтной линии электропередач планируется провести 5 мая при условии гарантии безопасности работников.
Напомним, что 2 мая в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевке (около 22 тыс. жителей).
Как сообщал УНН 4 мая, в результате обстрела боевиков в Авдеевке ранены две женщины.