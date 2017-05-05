Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Станом на 7 ранку 5 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Водопостачання населенню здійснюється згідно графіку із запасів води в міському резервуарі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 7 год. 5 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Водопостачання населенню здійснюється згідно графіку із запасів води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м. куб.", - йдеться у повідомленні.
4 травня співробітники ДТЕК обстежили лінії електропередач у м. Авдіївка – пошкоджень не виявлено. Подальше обстеження високовольтної лінії електропередач планується провести 5 травня за умов гарантії безпеки працівників.
Нагадаємо, що 2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. мешканців).
Як повідомляв УНН 4 травня, внаслідок обстрілу бойовиків в Авдіївці поранені дві жінки.