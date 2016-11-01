Электромонтер погиб на Львовщине

Так, 31 октября поступило сообщение о том, что в одном из сел района во время выполнения работ на электроопоре погиб человек.

Правоохранители установили, что погибший - 33-летний житель Ровенской области, работал в должности электромонтера одного из публичных акционерных обществ.

В тот день мужчина выполнял работы по замене электрокабеля, для чего залез на электроопору высотой десять метров. Во время выполнения работ опора подломилась у основания и упала вместе с работником. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.