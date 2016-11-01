Електромонтер загинув на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Електромонтер загинув під час виконання робіт із заміни електрокабелю на електроопорі на Львівщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Так, 31 жовтня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району під час виконання робіт на електроопорі загинув чоловік.
Правоохоронці встановили, що загиблий, 33-річний житель Рівненської області, працював на посаді електромонтера одного з публічних акціонерних товариств.
У той день чоловік виконував роботи з заміни електрокабелю, для чого заліз на електроопору висотою десять метрів. Під час виконання робіт опора підломилась при основі і впала разом з працівником. Від отриманих травм чоловік помер на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги.
Наразі за цим фактом проводиться перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.