Электрокар Tesla с экс-агентом ФБР и его девушкой сгорел в США

Автокатастрофа произошла недалеко от центра города Индианаполис рано утром в четверг.

Судмедэксперт идентифицировал водителя как 27-летнюю Кейси Спекман, а пассажира как 44-летнего Кевина МакКарти, который был бывшим агентом ФБР.

Женщина погибла на месте, К.МакКарти был доставлен в больницу, где позже скончался.

Свидетели сообщили, что автомобиль ехал на высокой скорости и потерял контроль. Как сообщили в пожарной службе, людей не смогли извлечь из авто сразу из-за нескольких возгораний, которые возникли, - самой Tesla и нескольких небольших возгораний ионно-литиевых батарей, питающих автомобиль.