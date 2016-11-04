Электрокар Tesla с экс-агентом ФБР и его девушкой сгорел в США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Tesla, который врезался в дерево и загорелся в Индианаполисе в США, передает УНН со ссылкой на CBS.
Автокатастрофа произошла недалеко от центра города Индианаполис рано утром в четверг.
Судмедэксперт идентифицировал водителя как 27-летнюю Кейси Спекман, а пассажира как 44-летнего Кевина МакКарти, который был бывшим агентом ФБР.
Женщина погибла на месте, К.МакКарти был доставлен в больницу, где позже скончался.
Свидетели сообщили, что автомобиль ехал на высокой скорости и потерял контроль. Как сообщили в пожарной службе, людей не смогли извлечь из авто сразу из-за нескольких возгораний, которые возникли, - самой Tesla и нескольких небольших возгораний ионно-литиевых батарей, питающих автомобиль.