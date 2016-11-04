Електрокар Tesla з екс-агентом ФБР і його дівчиною згорів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Двоє людей загинули у результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля Tesla, що врізався у дерево і загорівся у Індіанаполісі в США, передає УНН з посиланням на CBS.
Автокатастрофа сталася неподалік від центру міста Індіанаполіс рано вранці в четвер.
Судмедексперт ідентифікував водія як 27-річну Кейсі Спекман, а пасажира як 44-річного Кевіна МакКарті, який був колишнім агентом ФБР.
Жінка загинула на місці, К.МакКарті був доставлений в лікарню, де пізніше помер.
Свідки повідомили, що автомобіль їхав на високій швидкості і втратив контроль. Як повідомили у пожежній службі, людей не змогли витягти з авто відразу через декілька пожеж, які виникли, - самої Tesla і кілька невеликих загорянь іонно-літієвих батарей, що живлять автомобіль.