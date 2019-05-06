Экзит-пол: Зеленского поддержало больше женщин, чем мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Во время второго тура выборов президента Украины Владимира Зеленского поддержало 72% мужчин и 73% женщин. Об этом рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий во время пресс-конференции по демографических результатов Национального экзит-пола по результатам второго тура выборов, передает корреспондент УНН.
"Да, среди мужчин 72% поддержали Владимира Зеленского, среди женщин - 73%. Среди мужчин 26% поддержали Петра Порошенко, среди женщин 25%. То есть, результаты практически одинаковые", - сказал он.
Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретически выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Опрошено 14551 респондента на 300 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости составил 74,2%.
Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.
Владимира Зеленского официально объявлено Президентом Украины.