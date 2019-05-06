Екзит-пол: Зеленського підтримало більше жінок, ніж чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Під час другого туру виборів президента України Володимира Зеленського підтримало 72% чоловіків і 73% жінок. Про це розповів заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький під час прес-конференції щодо демографічних результатів Національного екзит-полу за результатами другого туру виборів, передає кореспондент УНН.
"Так, серед чоловіків 72% підтримали Володимира Зеленського, серед жінок – 73%. Серед чоловіків 26% підтримали Петра Порошенка, серед жінок -25%. Тобто, результати практично однакові", - сказав він.
Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 14 551 респондента на 300 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності склав 74,2%.
Як повідомляв УНН, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців.
Володимира Зеленського офіційно оголошено Президентом України.