Екзит-пол: чинний президент Казахстану Токаєв перемагає на виборах

ukru
19:57 • 38472 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 64953 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 92508 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 130672 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133848 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110774 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104685 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91228 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111118 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136402 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 94946 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 26021 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 40311 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 35433 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 22807 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230603 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261068 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198827 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204142 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239440 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 38438 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 96713 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117441 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119902 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127341 просмотра
Актуальное
Екзит-пол: чинний президент Казахстану Токаєв перемагає на виборах

Екзит-пол: чинний президент Казахстану Токаєв перемагає на виборах

Киев • УНН

 • 379030 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Как показывает экзит-полл, действующий президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев набрал 82,45% голосов на досрочных выборах.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на казахскую службу Радио Свобода.

Детали

В Казахстане объявили данные трех опросов в избирательных участков, по итогам которых победителем выборов считается Касим-Жомарт Токаев, ныне занимающий пост президента.

По данным первого экзит-полла – от международного института региональных исследований «Открытое общество», Касим-Жомарт Токаев набрал 82,45% голосов.

На втором месте идет графа "против всех" - 5,2% голосов.

Всего принявшими участие в голосовании считаются 8 299 501 человек. Самая высокая явка зафиксирована в области Жетиса – 81,42 процента. Самая низкая явка в Алматы – 28,72 процента.

В настоящее время продолжается голосование на избирательных участках за границей. В целом, по данным МИД, в 53 иностранных государствах образовано 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек.

Выборы президента в Казахстане проходили на фоне жалоб независимых наблюдателей на нарушение выборного процесса и задержание активистов, проводивших акции протеста против голосования, считая его несправедливым.

Напомним

Казахстан заявил, что предотвратил попытку государственного переворота со стороны сторонников оппозиционера, арестовав семь человек накануне президентских выборов в эти выходные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы