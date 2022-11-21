Екзит-пол: чинний президент Казахстану Токаєв перемагає на виборах

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У Казахстані оголосили дані трьох опитувань виборчих дільниць, за підсумками яких переможцем виборів вважається Касим-Жомарт Токаєв, який нині обіймає посаду президента.

За даними першого екзит-полу – від міжнародного інституту регіональних досліджень «Відкрите суспільство», Касим-Жомарт Токаєв набрав 82,45% голосів.

На другому місці йде графа «проти всіх» – 5,2% голосів.

Усього, що взяли участь у голосуванні, вважаються 8 299 501 особа. Найвищу явку зафіксовано в області Жетису – 81,42 відсотка. Найнижча явка в Алмати – 28,72 відсотка.

У цей час триває голосування на виборчих дільницях за кордоном. Загалом, за даними МЗС, у 53 іноземних державах утворено 68 дільничних виборчих комісій із загальною кількістю виборців 12 841 особу.

Вибори президента в Казахстані проходили на тлі скарг незалежних спостерігачів на порушення виборного процесу та затримання активістів, які проводили акції протесту проти голосування, вважаючи його несправедливим.

Нагадаємо

Казахстан заявив, що запобіг спробі державного перевороту з боку прихильників опозиціонера, заарештувавши семеро людей напередодні президентських виборів у ці вихідні.