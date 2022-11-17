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Казахстан заявив про спробу державного перевороту напередодні дострокового голосування

Казахстан заявив про спробу державного перевороту напередодні дострокового голосування

Київ • УНН

 • 484267 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Казахстан заявив, що запобіг спробі державного перевороту з боку прихильників опозиціонера, заарештувавши семеро людей напередодні президентських виборів у ці вихідні. Про це УНН пише з посиланням на "Радіо Азаттик".

У неділю в Казахстані відбудуться позачергові президентські вибори, які, як очікується, зміцнять владу чинного президента Касим-Жомарта Токаєва через кілька місяців після того, як у країні відбулися смертельні заворушення, внаслідок яких загинуло понад 230 осіб.

Близько 12 мільйонів людей мають право голосу. 

Деталі

Комітет національної безпеки заявив, що група з семи осіб планувала «організувати заворушення і переворот і проголосити тимчасовий уряд», додавши, що підозрювані «поділяють погляди Мухтара Аблязова, який перебуває у вигнанні».

Аблязов, колишній міністр енергетики та голова банку, якого заочно засудили за вбивство та розтрату.

У службі безпеки заявили, що угруповання намагалося організувати масові заворушення та планувало обстріл адміністративних будівель та приміщень правоохоронних органів із застосуванням зброї та снарядів.

Було конфісковано зброю, зокрема автомати Калашнікова, обрізи, боєприпаси та матеріали для коктейлів Молотова, а також рації, йдеться у повідомленні.

Доповнення

69-річний Токаєв став президентом у 2019 році та консолідував владу, усунувши авторитарного попередника Нурсултана Назарбаєва після січневих заворушень.

Токаєв пообіцяв побудувати «новий Казахстан» шляхом лібералізації судової системи, боротьби з корупцією та проведення реформ.

Він також розкритикував вторгнення Москви до України, але не став приєднуватися до західних санкцій щодо росії.

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